Roubo de gado e má condição do Granada, em Acrelândia, preocupa deputado

O deputado Pedro Longo está preocupado com algumas situações em Acrelândia: o abigeato, roubo de veículos e a má conservação do Ramal Granada.

Na tentativa de resolver essas questões, Longo reuniu-se com o diretor do Deracre, Petrônio Antunes, que se comprometeu a buscar soluções para a recuperação dos pontos mais críticos do Granada,.

“Depois, fizemos uma reunião virtual com o secretário da Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar, para solicitar providências em relação aos furtos de gado e roubos de veículos que vêm crescendo na região.

O secretário informou que em fevereiro irá implantar um posto fixo de policiamento em Plácido de Castro para monitorar a região além da adoção de outras providências de vigilância e inteligência.