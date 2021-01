PM prende cinco pessoas com quase 2,5 kg de drogas em Feijó

Policiais militares do município de Feijó prenderam, na tarde desta quinta-feira, 28, cinco pessoas com 2,335 kg de maconha. A ação ocorreu no bairro Conquista, após denúncia anônima via 190.

Segundo a denúncia, três pessoas teriam chegado à cidade em um veículo Toyota Corolla, de cor branca, trazendo uma mochila com entorpecentes para serem comercializados no município. Quando a guarnição chegou ao endereço, dois homens tentaram fugir, mas acabaram detidos. Dentro da residência havia mais um homem e duas mulheres.

Nada de ilícito foi encontrado na casa e nem com as cincos pessoas que estavam no local. No entanto, os militares continuaram as buscas e encontraram todo entorpecente enterrado no quintal da residência.

Todos que estavam na residência receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.