Colégio Militar Tiradentes abre inscrição para vagas residuais no Acre            

O Colégio Militar Tiradentes informa que estão abertas as inscrições para as vagas residuais para entrada no 6o ano.

São ofertadas 24 vagas sendo 12 para dependentes militares (filhos, enteado ou que tenha guarda da criança) e 12 para a comunidade civil –e neste caso será sorteado o dobro de candidatos para participarem do processo seletivo.

Caso a quantidade de inscritos de dependentes militares (policiais e bombeiros militares da ativa e da reserva), ultrapasse o número de vagas, os candidatos irão disputar no processo seletivo que ocorrerá dia 28 de fevereiro no Colégio Militar localizado na estrada do calafate, Nº 4.163, Bairro do calafate.

As inscrições ocorrem das 7h às 11h e das 14h às 17h do dia 1° ao dia 5 de fevereiro de 2021.