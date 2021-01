Bocalom volta atrás e suspende retorno das aulas

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) decidiu suspender o retorno às aulas do 5º ano do ensino fundamental previsto para o próximo dia 8 de fevereiro. A informação foi repassada por meio de nota pela prefeitura de Rio Branco.

A decisão em suspender a volta às aulas tira cerca de 1.800 estudantes do 5º ano da rede municipal de ensino do risco de contato com o coronavírus. Agora, todos os estudantes desde a fase de pré-escola e do 1º ao 5º ano permanecerão com o Ensino à Distância (EAD).

“A Secretaria Municipal de Educação se reuniu com instituições, diretores de escolas e pais de alunos onde optaram por continuarem somente com aulas remotas (EAD), nesse momento. Visto que é uma deliberação colegiada, Bocalom decidiu não retornar com as aulas presenciais do 5° ano”, escreveu em nota.

A ideia de Bocalom em retornar às aulas no meio da segunda onda do coronavírus suscitou críticas desde vereadores, médicos infectologistas e a sociedade civil acreana.