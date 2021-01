Pandemia: Governo prorroga prazo de cadastros em sistemas de saúde

Por causa da pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde decidiu nesta quinta-feira (28) prorrogar o prazo para cadastro no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde credenciados e das adesões aos Programas Saúde na Hora e Informatiza APS homologadas pelo Ministério da Saúde.

A prorrogação vale ao longo de fevereiro, com data final a depender do programa que o município ou governo do Estado tenha de prorrogar a atualização cadastral.

A portaria número 3 leva em consideração a necessidade de ampliar o tempo, diante do atual cenário epidemiológico do país, para a gestão municipal fazcdtnlcos ampliar o tempo para cumprimento dos requisito. Saiba mais