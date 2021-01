OAB do Acre prestigia termo de cooperação em favor do programa Fazendo Justiça

Representando a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, o secretário-geral adjunto da instituição, Gilliard Nobre Rocha, participou nesta segunda-feira, 25, do ato de assinatura do Termo de Cooperação Técnica do programa “Fazendo Justiça”, criado e instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A solenidade foi realizada na sede do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) em Rio Branco e contou com a presença de várias autoridades de diversos órgãos da área.

A ferramenta consiste na execução da nova fase da parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento com o objetivo de superar os desafios históricos característicos da privação de liberdade no Brasil. A ideia é promover diversos momentos ao longo dos ciclos penal e socioeducativo nos estados. Outro quesito é a construção de diálogo interinstitucional e soluções customizadas/colaborativas a partir da identificação das diferentes realidades locais.