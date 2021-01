Gladson sobre colapso na saúde do Acre: “vou fechar tudo”     

O governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou em entrevista ao Metrópoles que a situação no Estado chegou “no limite” e vai acionar forças locais para fechar as fronteiras internacionais e divisas nacionais. O Acre faz fronteira com Peru e Bolívia e é vizinho do Amazonas e de Rondônia, Estados que estão com a rede hospitalar colapsada em decorrência da Covid-19.

“Nós estamos no limite, e eu vou fechar tudo. Se o governo federal até agora não me deu uma resposta oficialmente, eu acionei as nossas forças para tomar providências, porque eu não vou colocar vidas em risco”, disse ele, citando o Grupo Especial de Fronteira (Gefron). O órgão foi criado no começo da gestão de Cameli e atua em conjunto com o Exército no combate de crimes de fronteira.

Continue lendo