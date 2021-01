Prefeitura de Rio Branco orienta camelôs do calçadão e lojistas do Shopping Aquiri

A prefeitura de Rio Branco realizou, nessa terça-feira, 26, uma operação com equipes da secretaria municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), de Fiscalização Tributária, gestão do Shopping Aquiri e o Gabinete Militar Municipal com o intuito de reorganizar o Calçadão na Benjamin Constant e oferecer uma maior segurança às pessoas e lojistas do local.

“Temos que ter a organização para que possa ser feito o policiamento correto dentro e fora do Shopping. Antes não era possível fazer o policiamento de dentro, não tinha como caminhar, não tinha como visualizar. Hoje nós já conseguimos um espaço melhor, mais organizado e pretendemos dar continuidade nesse processo de organização porque o que a gente quer é ganhar em segurança pública”, explicou o chefe do Gabinete Militar, coronel Ezequiel Bino.

“Queremos atualizar cada cadastro, como manda a lei para que a prefeitura possa estar de acordo com as necessidades de cada um”, explanou Marcos Café, da fiscalização tributária municipal.

Para Anderson Nascimento, gestor do Shopping Aquiri, a necessidade de organização é de fundamental importância. “Todo tipo de mudança gera desconforto, mas aqui é para melhorar. O Shopping precisa cumprir seu papel social e para isso precisamos dar condições de trabalho para os ambulantes e para os lojistas”, enfatizou o gestor.