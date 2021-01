Chove 24% acima  da média neste  mês de janeiro em Rio Branco     

Hoje, quarta-feira (27) o dia começou com muita chuva sobre Rio Branco e com a informação de que já choveu sobre a capital do Acre nos primeiros 26 dias de janeiro, 24% acima da média.

Já choveu 356mm sendo que a média climatológica é 286mm, conforme dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia.

Segundo O Tempo Aqui, o nível dos rios não oferecem perigo nos próximos dias.

A temperatura mínima, no início desta quarta-feira, oscila entre 22 e 25ºC e a máxima, entre 31 e 34ºC, na maior parte do Acre –e também de Rondônia, de Mato Grosso, do Amazonas e de Goiás.

Sem a chuva, o calor abafado vai predominar, pelo menos até o próximo dia 1o de fevereiro nas cidades acreanas e nas áreas vizinhas.