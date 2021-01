Acreano levava 4kg de droga para Goiânia mas acabou preso em Ji-Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ji-Paraná, durante fiscalização na BR 364 interceptou um carregamento de maconha e cocaína, transportado por um homem. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (26).

No total, 4 Kg de maconha e 160 gramas de cocaína, que eram transportados nos pertences pessoais do infrator, foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para destruição. O acusado responderá por crime de tráfico de drogas.

As drogas ilícitas foram obtida no estado do Acre e teriam como destino final a capital de Goiás.