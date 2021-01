Sistema Fecomércio entrega carteirinhas a personalidades acreanas

Com o objetivo de promover a ComércioMais, representantes do Sistema Fecomércio/AC entregaram na manhã desta terça-feira, 26, carteiras a personalidades acreanas. Na ocasião, o deputado estadual Roberto Duarte e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional do Acre, Erick Venâncio, receberam os exemplares das mãos do coordenador do programa, Wellington Medina.

A ComércioMais é destinada ao empresariado acreano para garantir ainda mais benefícios no comércio de bens, serviços e turismo, e também aos seus colaboradores e dependentes legais. O projeto possui parcerias com empresas de vários segmentos, e a intenção principal é levar benefícios aos usuários, sejam eles o empresário, comerciário e dependentes legais de ambos. Tudo isso, com condições e preços mais competitivos e favoráveis aos beneficiários.

De acordo com o coordenador da ComércioMais, Welllington Medina, a expectativa é atrair mais clientes. “Reforçamos nosso trabalho e queremos divulgar ainda mais a ComércioMais no Acre. Quem possuir a carteirinha vai ter descontos em, pelo menos, 92 empresas em todo o Estado, e isso faz com que o dinheiro circule aqui mesmo no nosso Estado e, consequentemente, haja o incentivo à economia local”, enfatizou.

Roberto Duarte classificou a iniciativa como excelente. “Principalmente quando se trata da economia local, em que há o incentivo ao consumo usando da iniciativa privada. Assim, fortalecemos a manutenção dos empregos, além de proporcionar maior viabilidade para gerar mais emprego e renda à população acreana. A Fecomércio/AC está de parabéns”, disse.

Por sua vez, Vênancio disse não descartar uma parceria entre a OAB/AC e o Sistema Fecomércio/AC para ampliar ainda mais os descontos e benefícios. “A iniciativa é importante para auxiliar, principalmente nesse momento de crise, a todos os comerciários e usuários em geral. Temos iniciativa semelhante aqui na Caixa de Assistência [dos Advogados do Acre], e acho que é muito importante que possamos ter uma parceria interinstitucional, para que possamos tanto ampliar essa rede quanto ampliar os descontos, porque quanto mais usuários, mais os empresários se interessarão por oferecer descontos para atrair esse público [comerciários e profissionais da advocacia]”, finalizou.

A carteirinha da ComércioMais pode ser emitida pelo endereço eletrônico http://www.fecomercioac.com.br/convenio/. O documento tem validade de um ano e custo único de R$25.