QUANDO REASSUMIU a Secretaria Estadual de Saúde, poucos acreditavam que o secretário Alysson Bestene pudesse se sair bem na frente das ações no combate à pandemia do coronavírus, afinal, a sua primeira passagem pela pasta foi o de um desempenho sofrível.

Mas, ele conseguiu afastar as expectativas negativas, com o bom desempenho que está tendo no momento mais difícil de condução do órgão, que é o de enfrentar uma pandemia de um vírus desconhecido e para o qual não se tinha nem um protocolo medicinal para o combate.

O sistema de saúde chegou a tempos difíceis, mas não colapsou no todo. Neste ponto tem que se reconhecer que, assim como o governador Gladson Cameli, ele apostou na ciência e passou ao largo dos movimentos negacionistas e terraplanistas, contrários à vacina, e que pregavam o tratamento com algo ineficaz como a cloroquina.

Com a chegada da vacina poderá chegar ao final do ano como alguém que assumiu desacreditado, e terminou como um gestor que deu certo e saiu por cima. Não há como rebater dados reais.

LOUCOS DA CLOROQUINA

A NOVA cepa do vírus do Covid-19 chegou a Cruzeiro do Sul, onde a situação hospitalar é preocupante. Em Brasiléia, o quadro é parecido. O INTO, praticamente com as UTIs lotadas, e os loucos da cloroquina só desdenham.

VOLTO A REPETIR

NÃO CANSO de lembrar que, se o governador Gladson fosse um negacionista da ciência, poderíamos estar bisando Manaus. A sorte é ser um seguidor da ciência.

DE JOELHO PARA A CHINA

AS PRINCIPAIS cabeças do governo federal passaram os últimos meses avacalhando a China e a Coronavac. Tiveram agora que se ajoelhar ante aos chineses, implorando pela liberação de insumos para a vacina.

GRAÇAS AO DORIA

FIZERAM pouco caso da vacina, e insistiram que poderia se frear a pandemia com o placebo cloroquina. E, só temos hoje a Coronavac, e graças à ação do governador Doria. Não fosse sua persistência, estaria um caos.

ESFORÇO ZERO

O ESFORÇO do governo federal para a viabilização da vacinação foi zero. Recentemente, o presidente soltou uma declaração tosca de ser a Coronavac uma vacina ineficaz.

PARA COMEMORAR

COM A LIBERAÇÃO dos insumos chineses para a fabricação da vacina no Brasil, enfim, vamos comemorar esta luz no fim do túnel. Porque teremos produção local.

NÃO CONVERSA SOBRE POLÍTICA

O GOVERNADOR Gladson tem dito a quem conversa de que, não vai discutir as composições políticas para a eleição de 2022, antes de concluir a vacinação no estado.

SEM NENHUM SENTIDO

E, NÃO FARIA sentido, abrir uma discussão política no auge da pandemia do coronavírus, com a contaminação avançando, pois, seria uma grande irresponsabilidade.

MENOR FORÇA

FORA SENA MADUREIRA, o MDB saiu da eleição municipal não tão forte como planejou, que faria dez prefeitos. Os demais prefeitos eleitos foram em municípios pequenos.

PRESTÍGIO PESSOAL

E, ASSIM MESMO, em Sena Madureira, a reeleição do prefeito Mazinho Serafim (MDB) se deu mais pelo seu prestígio pessoal, do que pela dependência partidária.

ENSINAR A FALAR

AS RELAÇÕES políticas entre o Governo e a ALEAC vão ser feitas, pelo deputado Nicolau Júnior (PP), foi o que já declarou o Gladson. Não é uma tarefa das mais fáceis.

NO QUADRADO

HÁ um movimento político dentro do governo para deixar o prefeito Tião Bocalom no seu quadrado. O dão como carta fora do baralho no apoio à reeleição do Gladson.

DECLARAÇÃO PÚBLICA

OUVI DE UMA FIGURA que circula nos meios palacianos de que, a única forma do prefeito Bocalom mostrar ser confiável, seria uma declaração pública que apoiaria a reeleição do Gladson. Sem isso, é visto como inconfiável.

APOIADOR DO PETECÃO

O PREFEITO TIÃO BOCALOM é citado no círculo do poder do governo como apoio certo à candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo, na eleição de 2022.

PIOR NÃO PODE SER

ATÉ AQUI, todos os que passaram pela articulação política do governo fracassaram na missão de criar uma interação com a sua base no Legislativo. Vamos ver como é que se comportará nas mãos do deputado Nicolau Júnior (PP).

APANHOU DE CHINELADA

NO CONFRONTO oratório nos últimos dois anos na tribuna da ALEAC, no cômputo geral, a oposição deu de chinelada na base governista que, na maioria, foi muda.

ARGUMENTO SIMPLÓRIO

O ARGUMENTO mais simplório é dizer que a base aprovou todas as matérias do governo, porque em compensação, se cala quando o governo é atacado.

DEU VOZ AO CONTRADITÓRIO

A VOLTA do Léo de Brito à Câmara Federal conseguiu novamente trazer o PT ao centro do debate no cenário político do estado. Graças à cassação do ex-deputado federal Manuel Marcos. Sempre bom, o contraditório.

BOM DIA, FRANK LIMA!

MUITAS reclamações de moradores do “Morada do Sol” acometidos de dengue, doença que está se alastrando no bairro. Reclamam da falta de ações municipais na área. Registro para o secretário de Saúde, Frank Lima.

NÃO COMANDARÁ

O esforçado Cesário Braga pode até continuar na presidência do PT, mas as articulações políticas no cenário de 2022, estão sendo feitas pelo Jorge Viana.

GRUPO DO BATOM

O JV não revela os nomes, mas já teria o compromisso de cinco mulheres de maior peso dentro dos governos do PT, para serem candidatas a deputadas federais, em 2022.

NADA DE EXCEPCIONAL

ATÉ o momento, o governo do Tião Bocalom não mostrou nada que possa ser destacado como uma medida de impacto. Até aqui está na mesmice. Uma coisa é governar Acrelândia, a outra é governar Rio Branco. O buraco é mais embaixo.

BOLSONARISTA JURAMENTADO

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) é hoje um “bolsonarista juramentado”. Nada a contestar, não estivesse ele, no partido do Doria, inimigo do Bolsonaro.

FRASE MARCANTE

“Sem o grão de areia, não existiria o deserto”. Ditado árabe