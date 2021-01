Voo Latam chega daqui a pouco a Rio Branco com mais 4,8 mil doses da vacina contra Covid-19

A ação coordenada entre o Ministério da Saúde e as empresas aéreas brasileiras, para distribuição das vacinas da Covid-19 por todos os cantos do Brasil, continua a todo vapor nesta segunda-feira. Logo mais, o v o: LA3388 da Latam chega a Rio Branco com o 3o lote de vacina -cerca de 4.800 doses.

Azul, Gol, Latam e Voepass, além de empresas de táxi aéreo e a Força Aérea Brasileira (FAB), estão disponibilizando suas aeronaves desde o início da semana passada para apoiar o envio, e muitas das entregas têm sido feitas através dos porões dos voos regulares das companhias aéreas.

Hoje, por exemplo, a Latam tem planejada a utilização de 24 de seus voos para envio de um total de 684,6 mil doses. Veja a seguir quais serão essas operações e as respectivas cidades de destino nos estados em que a companhia está responsável pela entrega.

Veja quanto cada Estado recebe:

Acre

– Voo: LA3388 para Rio Branco

– Pouso: 13:40

– Doses: 4.800

Alagoas

– Voo: LA3300 para Maceió

– Pouso: 14:45

– Doses: 12.600

Amazonas/Roraima

– Voo: LA3268 para Manaus (depois, a FAB levará para Roraima)

– Pouso: 14:45

– Doses: 48.800

Bahia

– Voo: LA3229 para Salvador

– Pouso: 17:20

– Doses: 54.600

Ceará

– Voo: LA3241 para Fortaleza

– Pouso: 14:10

– Doses: 33.200

Distrito Federal

– Voo: LA3256 para Brasília

– Pouso: 10:05

– Doses: 19.000

Espírito Sando

– Voo: LA3252 para Vitória

– Pouso: 19:35

– Doses: 16.200

Goiás

– Voo: LA3560 para Goiânia

– Pouso: 19:30

– Doses: 29.800

Maranhão

– Voo: LA3453 para São Luís

– Pouso: 12:30

– Doses: 22.400

Mato Grosso

– Voo: LA3376 para Várzea Grande/Cuiabá

– Pouso: 16:35

– Doses: 11.000

Mato Grosso do Sul

– Voo: LA3360 para Campo Grande

– Pouso: 19:45

– Doses: 10.200

Minas Gerais

– Voo: LA3276 para Confins/Belo Horizonte

– Pouso: 15:20

– Doses: 87.600

Pará/Amapá

– Voo: LA3304 para Belém (depois, a FAB levará para o Amapá)

– Pouso: 15:40

– Doses: 32.000

Paraíba

– Voo: LA3322 para João Pessoa

– Pouso: 15:25

– Doses: 16.600

Paraná

– Voo: LA3288 para São José dos Pinhais/Curitiba

– Pouso: 13:25

– Doses: 39.600

Pernambuco

– Voo: LA3221 para Recife

– Pouso: 15:20

– Doses: 38.400

Piauí

– Voo: LA3364 para Teresina

– Pouso: 15:45

– Doses: 11.000

Do

Portal Aeroin