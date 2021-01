PRF do Acre encontra 5,18 kg de pasta de coca em carro de passeio na BR 364

Na tarde do último domingo, 25, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 5,18 kg de pasta base de cocaína localizados em compartimento oculto em veículo. A abordagem ocorreu no km 80 da BR 364, no município de Rio Branco.

A droga foi localizada após os policiais verificarem indícios de alteração na estrutura do Fiat Siena de cor cinza. Feito o teste preliminar, foi constatado que em tese o material se trata de pasta base de cocaína.

O condutor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Rio Branco pelo crime de tráfico de drogas. Além do veículo e do entorpecente, foram apreendidos um celular e mais de dois mil reais em espécie.