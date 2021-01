PM recupera 3 veículos no fim de semana na fronteira; um estava submerso no Xipamano     

No final de semana, as subunidades do 4º BPM recuperaram 3 veículos roubados em diferentes situações e alguns autores foram presos.

Na sexta-feira, dia 22/1, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar um veículo abandonado na margem de um Rio Xipamano, na fronteira do Brasil com a Bolívia, no município de Capixaba.

No local, encontraram o veículo Jeep/Renegade, de cor branca, com a parte frontal imersa no rio. Nesse primeiro momento a guarnição não conseguiu localizar os autores, mas posteriormente foi possível a abordagem a um grupo que seguia em provável fuga na garupa de dois mototáxis.

Com os suspeitos estavam as chaves do veículo, segundo a PM. Os envolvidos, um deles sendo menor, foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Capixaba. veículo recuperado ficou apreendido.

O segundo veículo recuperado, domingo, 24, novamente foi fruto do trabalho dos policiais do Pelotão de Capixaba, foi a motocicleta Yamaha/Crosser, de cor branca. O condutor que a pilotava encontrava-se em atitude suspeita e ao receber ordem de parada, ele abandonou a motocicleta e empreendeu fuga a pé. A motocicleta que havia sido roubada no bairro Rosa Linda, em Rio Branco, foi levada para a delegacia em Capixaba.

O terceiro veículo, também neste domingo, uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, de cor azul, foi recuperada por uma guarnição da Polícia Militar do municípios de Acrelândia. O condutor tentou empreender fuga, mas foi abordado e apresentado na delegacia de Acrelândia para as devidas providências.

“Ações como estas têm sido recorrentes na região do baixo Acre. Os municípios recebem um grande fluxo de veículos roubados que tentam atravessar a fronteira com a Bolívia, porém os policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar estão em prontidão, buscando atuar efetivamente na prevenção e em respostas a ações criminosas”, diz a PM, em nota.

Assessoria de comunicação do 4ºBPM