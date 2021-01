Justiça do Acre e Agência de Inteligência firmam  acordo  em dados e capacitação     

O presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma, e o superintendente estadual da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alan Oleskovicz, assinaram acordo de cooperação técnica, nesta segunda-feira, 25/1, para intercâmbio de dados e capacitação.

O objetivo do acordo é a cooperação do acesso e consulta informatizada pela Abin, ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ) do TJAC, além da capacitação de recursos humanos, com a finalidade de aprimorar os meios de compartilhamento de informações no âmbito do SISBIN, a ser executado principalmente em Rio Branco, conforme plano de trabalho elaborado.

Na ocasião, o presidente abordou sobre o número de colaboradores envolvidos e enfatizou sobre a facilidade da tecnologia para tais serviços. A extensão desse modelo de cooperação ao Estado do Acre interessa à ABIN, em razão da importância de estreitar relacionamento entre os órgãos e de aprimorar os processos e protocolos de comunicação e compartilhamento de informações, caraterísticas que levam à estimativa da relevância dos dados compilados nas bases de que o TJAC é o proprietário ou administrador para a atividade de inteligência.