Fecomércio/AC pede que empresariado fique atento ao decreto

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC alerta aos empresários quanto ao toque de recolher decretado pelo Estado para conter o avanço da pandemia no Acre. A medida passa a vigorar na segunda, 25, das 22 horas às 6 horas, e vale para todos os municípios acreanos.

O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 22, por meio do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 e, ao longo do evento, foi revelado que a regional do Alto Acre regrediu para Bandeira Vermelha; Baixo Acre e Purus regrediu para Bandeira Laranja e a regional do Juruá e Tarauacá/Envira segue em Bandeira Amarela.

Entre as 22 horas e 6 horas da manhã, a população segue com o direito de ir e vir, mas aglomerações em ambientes públicos e privados estão proibidas. Setores comerciais que não forem essenciais deverão ser fechados e bares e restaurantes só atendem por delivery ou retirada.

O governador do Acre, Gladson Cameli, que participou da coletiva, informou também que o Carnaval 2021 está cancelado e o feriado deverá ser tratado como dia normal de trabalho. A principal preocupação seria evitar que o Estado viva uma situação semelhante à do Amazonas.

Para mais informações de protocolos, acesse: http://covid19.ac.gov.br/