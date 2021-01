Custo do transporte no Acre tem impacto da alta de pneus e acessórios, diz Fórum     

Conforme boletim publicado do dia 12 de janeiro pelo Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre, a variação mensal dos preços em Rio Branco, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 2020, ficou em 6,12%.

A terceira maior variação dentre os grupos veio do setor de transportes, com 3,17% de aumento.

Os maiores aumentos de preços do grupo vieram dos pneus (17,57%); acessórios e peças (9,26%); óleo lubrificante (9,22%); motocicleta (8,16%); automóvel usado (6,84%); e gasolina (4,64%).

Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Para mais informações sobre a economia acreana, consultar o site do Observatório do Fórum Empresarial do Acre.http://observatoriodoacre.org.br/