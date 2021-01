PM flagra dupla desfilando armada no Eugênio Aragão em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM,(23/01/2021), realizou , neste sábado a apreensão de uma arma de fogo durante operação no bairro Eugênio Augusto Areal.

A apreensão ocorreu após os militares de serviço levantarem a informação que dois indivíduos, que estavam em uma bicicleta portava arma de fogo.

Em sequência, os militares localizaram os indivíduos, sendo que após a busca pessoal foi localizada a arma de fogo. “Frisar-se que é a 15° arma de fogo apreendida pelo 8° BPM em 2021”, informou a PM.

Por conta da apreensão um adolescente e um adulto foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.