PM confirma localização de arma usada em roubo na Bolívia no fim de semana

Policiais militares do município de Brasileia cinfirmaram que apreenderam, no início da noite do sábado, 23/1, uma arma de fogo. A apreensão é um desdobramento de uma ocorrência de roubo ocorrida na sexta-feira, 22/.1, em uma loja na cidade de Cobija, Bolívia.

Mesmo após a prisão do acusado, as guarnições do 5° Batalhão continuaram as buscas, e, no início da noite deste sábado, conseguiram localizar no bairro José Braúna, em Brasileia, o armamento usado no crime, uma pistola com 9 munições intactas.