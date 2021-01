Fieac convoca sociedade para debate sobre desenvolvimento do Acre             

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac),José Adriano, convoca a sociedade a se envolver no debate sobre avanço econômico e social do Estado partiicipando do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, colegiado que atua para modernizar os negócios na região.

“Sim, você pode contribuir muito para este processo de desenvolvimento e queremos incentivá-lo a participar, propondo soluções sociais e econômicas para as próximas gerações”, diz Adriano no artigo que tem por título ´O que é Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e o que você tem a ver com isso?´.

Vários passos foram dados pelo avanço econômico e social do Acre desde a fundação do Fórum. “Agora, precisamos da sociedade para nos ajudar a criar uma geração de notáveis defensores da nossa independência econômica, explorando todo o nosso potencial, desencadeando políticas públicas voltadas para a geração de riquezas”, convoca Adriano.

Leia o artigo:

O que é Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e o que você tem a ver com isso?

Ainda atrasados. Apesar de rica em biodiversidade, a nossa região estaria fadada a permanecer nesta condição, em algum ponto do tempo e espaço entre a primeira revolução industrial e a quarta, denominada “Indústria 4.0”. Estaria, não fosse a iniciativa de um grupo de empreendedores que entendeu o verdadeiro sentido do desenvolvimento socioeconômico: a união de diferentes atores de uma sociedade.

Assim, a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) foi o berço, por assim dizer, do então Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Acre, hoje com personalidade jurídica e rebatizado como Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Fundado oficialmente em 5 de abril de 2018, contando com o apoio de mais 15 instituições de diversos setores como membros, a instituição tem objetivo de debater e alinhar, coletivamente, estratégias que impulsionem o desenvolvimento sustentável do estado.

Além disso, o Fórum também assume uma grande e ousada missão, que é a de indicar rotas e, agora, nesta nova fase, captar recursos para financiar projetos que venham ao encontro deste tão sonhado propósito. Atrair a atenção da sociedade para a importância de se participar de um momento ímpar como este é mais uma das atribuições do Fórum, que, agora, a exemplo da figura folclórica do norteamericano Tio Sam, aponta o dedo em sua direção, leitor, dizendo: “Eu quero você!”. Sim, você pode contribuir muito para este processo de desenvolvimento e queremos incentivá-lo a participar, propondo soluções sociais e econômicas para as próximas gerações.

As lideranças empresariais somaram aos objetivos anteriores à incorporação da inovação e difusão de tecnologias, buscando melhorar a competitividade; promover atração de investimentos; introduzir novas práticas de negócios inerentes a todos os processos das cadeias produtivas dos empreendimentos e alavancar o crescimento socioeconômico, além de tornar o estado do Acre mais atrativo. Agora, precisamos da sociedade para nos ajudar a criar uma geração de notáveis defensores da nossa independência econômica, explorando todo o nosso potencial, desencadeando políticas públicas voltadas para a geração de riquezas.

Inovação, por exemplo, não se define somente por uma nova ferramenta tecnológica, mas também em um novo modelo mental, com mudanças de processos nas nossas atividades diárias, gerando mais economia e quebrando velhos paradigmas. Logo, articulados por meio do Fórum, todos os setores da economia e segmentos da sociedade estarão mobilizados e interagindo, criando cenários para preparar o futuro que queremos. Um universo de oportunidades se apresenta, como o crescimento e o envelhecimento da população; a crescente demanda por energia; as mudanças climáticas; a globalização, a urbanização e a mobilidade; a aceleração das mudanças tecnológicas; e, por último, mas não menos importante: pandemias.

Quem poderia prever que estaríamos vivendo uma pandemia em pleno ano de 2020, que nos faria enxergar com outros olhos para todos os obstáculos com os quais já estávamos tão habituados? Agora, mais do que em qualquer

outra ocasião, é a hora de se investir ainda mais em estudos e estratégias. É neste momento que a união das instituições e a sociedade acreana deve se tornar ainda mais forte e imperativa para que tenhamos as respostas que ansiamos e, assim, avançar do atraso onde ainda nos encontramos para chegar além do nosso tempo.

*José Adriano é presidente do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e da Federação das Indústrias do Estado do Acre