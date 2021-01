Davi Friale diz que, sábado sera de chuva intensa em Rio Branco

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou que neste sábado, 23, o tempo será bastante instável com chuvas intensas que deverão predominar na maior parte do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Bolívia e Peru. As chuvas podem ocorrer a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia, podendo causar transtornos à população de áreas vulneráveis.

A temperatura fica amena durante o dia, com máxima entre 24 e 27ºC, na maioria dos municípios do Acre e das áreas próximas. A mínima, no início do dia, oscila entre 20 e 23ºC.