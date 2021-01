40% reprovam governo Bolsonaro e 31% aprovam, aponta pesquisa Datafolha

Levantamento do instituto Datafolha divulgado na tarde desta sexta-feira (22) pelo site do jornal “Folha de S.Paulo” informa que cresceu a reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro diminuiu a aprovação.

Em resumo, os resultados da pesquisa são os seguintes:

Ótimo/bom: 31%

Regular: 26%

Ruim/péssimo: 40%

Não sabe: 2%

A pesquisa ouviu 2.030 pessoas nestas quarta (20) e quinta (21) por telefone em razão das limitações motivadas pela pandemia de Covid-19. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

De acordo com o Datafolha, 40% dos entrevistados classificaram o governo como ruim ou péssimo — eram 32% no levantamento anterior, entre 8 e 10 de dezembro.

Os que consideravam o governo ótimo ou bom eram 37% e agora são 31% e os que julgavam regular eram 29% e agora são 26%, segundo o instituto.

Segundo o levantamento, 53% dos entrevistados rejeitam o impeachment de Bolsonaro e 42% são favoráveis.

Confiança

O Datafolha aferiu o grau de confiança dos entrevistados em relação às declarações de Bolsonaro:

Nunca confiam: 41% (eram 37% na pesquisa anterior)

Às vezes confiam: 38% (eram 39%)

Sempre confiam: 19% (eram 21%)

Não sabem: 2% (eram 3%)

Gestão da crise

Acham o presidente capaz: 46% (eram 45%)

Acham o presidente incapaz: 52% (eram 50%)