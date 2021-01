Baixaria é o prato de referência do Acre? saiba mais e aprenda a receita dessa delícia

da redação da Menu

Pouco conhecida em outros Estados, a culinária do Acre tem um representante na cidade de São Paulo na Casa Tucupi, que fica no bairro da Vila Mariana. No próximo dia 29, o restaurante recebe o chef Júnior Marinho, também acreano, proprietário do restaurante Juá (Goiânia) e ex-participante do reality show Mestre do Sabor.

Marinho e Amanda Vasconcelos, chef da Casa Tucupi, vão preparar um menu autoral com ingredientes amazônicos, que serão usados em pratos como o bolinho cremoso de baião de dois com maionese de pimenta de cheiro defumada.

O cardápio com seis pratos sai por R$180 sem harmonização (ou por R$280, harmonizado). É necessário reservar antecipadamente, através do telefone (11) 94241-2232

Já em dias normais, são servidas receitas acreanas clássicas, como a baixaria, feita com pão de milho (fubá), carne moída, tomate, cebolinha e ovo frito com gema mole. É consumida após as baladas e no café da manhã nos mercados populares do Acre, e você confere a receita da chef Amanda a seguir.

Baixaria

Ingredientes

Pão de milho

– 200 g de flocos de milho

– 1 xícara (chá) de água

– Sal a gosto

Carne moída

– 300 g de carne moída

– 1 cebola pequena picada

– 4 dentes de alho picados

– 3 pimentas-de-cheiro picadas, sem sementes

– 1 fio de óleo

– Sal, pimenta-do-reino e cheiro verde a gosto (salsinha, cebolinha e coentro)

Salada

– 1 tomate picado

– 1 colher (chá) de cebolinha picada

– Suco de 1 limão

– 1 fio de azeite

– Sal a gosto