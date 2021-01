Visando atender a população, Prefeitura de Tarauacá recupera ruas de terra na cidade

Tarauacá é uma cidade com apenas 42 mil habitantes, com muitos problemas de infraestrutura. Na cidade, várias ruas ainda são de terra e sempre precisam de manutenção para melhor trafegabilidade.

Visando atender os bairros da cidade e a zona rural com a maior rapidez e qualidade, a prefeitura vem trabalhando para tentar resolver as demandas, se não solucionar de imediato, minimizar a grande demanda provocada pela falta de investimentos por décadas.

Com comprometimento e respeito pelo cidadão, a administração vem investindo cada centavo do dinheiro público em benefício da sua população já nos primeiros dias de mandato da prefeita Maria Lucinéia e do vice-prefeito Raimundo Maranguape.