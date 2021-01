Nervoso motorista confessa à PRF que transportava 16kg de coca na BR 317

Na tarde de quinta-feira (21), policiais rodoviários federais apreenderam 16kg de “skunk” em abordagem na BR-317, próximo ao município de Capixaba.

Após abordagem do veículo, no km 181 da BR-317, durante procedimento rotineiro de entrevista, a equipe de policiais da PRF perceberam nervosismo excessivo no motorista, que apresentava respostas desconexas sobre os motivos de sua viagem. Diante da fundada suspeita de que poderia haver ilícito no veículo, a equipe deslocou para o município de Capixaba juntamente com o abordado para uma busca aprofundada dentro do carro.

Para fazer a busca no veículo, foi necessária a participação de policiais da PMAC especializados em trabalho com cães treinados para achar drogas. Em pouco tempo foi localizado onde a droga se encontrava e a equipe da PRF, utilizando de uma serra circular, abriu o fundo falso e encontrou o entorpecente, que estava distribuído em 14 pacotes.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao motorista do veículo pelo crime de tráfico de drogas e encaminhou a ocorrência para a Polícia Federal de Epitaciolândia.