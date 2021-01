Embate do governo com China preocupa Petecão, que integra comissão pró-vacina   

O senador Sergio Petecão disse nesta quinta-feira (21) que participa das eleições da Mesa Diretora do Senado, previstas para dia 1o de fevereiro. “Estamos construindo mas precisamos dar espaço para outros”, disse, sem negar que pleiteia cargos na MD.

Ele parabenizou o governador Gladson Cameli na operação para vacinar a população do Acre. “Ele foi muito hábil”, disse Petecão.

Ele também se disse preocupado com a quantidade de vacina disponível ao Estado. O que o preocupa é a briga do governo brasileiro com os produtores dos insumos para a vacina, como a China.

Ele deverá compor a comissão de senadores que irá à embaixada chinesa para dialogar sobre a questão e agilizar a entrega do princípio ativo. “É uma comissão suprapartidária que deverá fazer o ´meio de campo´ pela vacina”, disse. “Temos de focar no povo brasileiro”, completou. (RDA)