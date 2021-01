A partir de Segunda-feira (25), Acre terá toque de recolher das 22h às 6h da manhã

O governador Gladson Cameli confirmou na manhã desta sexta-feira, 22, que o decreto de Toque de Recolher que paralisa todas as atividades no Acre das 22h às 6h da manhã deve ser publicado na edição do Diário Oficial do Estado da próxima segunda-feira, 25. Em suma, a medida vale para todas as regiões do Estado, independente do nível da bandeira.

“Teremos uma reunião do Comitê hoje pela manhã e é bem provável que a região do Alto Acre passe para a bandeira vermelha. E se somarmos com a situação do Amazonas, nosso Estado vizinho, vamos trabalhar com cautela. Vamos tomar essa atitude unicamente para salvar vidas. Peço paciência a todos. É o momento de todos nós nos unirmos”, disse o chefe do executivo.

Apenas serviços de Delivery terão autorização para funcionar a partir das 22h. A justificativa do governo é que o crescimento do número de contaminados por covid-19 no Acre vem crescendo exponencialmente. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), nesta quinta-feira, 21, o Estado registrou 300 novos casos de infecção por coronavírus. O número de infectados subiu de 45.429 para 45.729 nas últimas 24 horas e mais 4 notificações de óbitos foram registrados, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 844 em todo o estado.