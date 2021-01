Tarauacá começa imunização contra Covid-19 por idoso de 76 anos

Sebastião Luís Aragão, 76 anos de idade, esse é o nome do felizardo a receber hoje de manhã e pelas mãos da Coordenadora da Imunização Municipal Francinez Correia a 1ª dose da vacina contra a COVID-19 na UBS Porto Marques em Tarauacá. Seu Aragão como é mais conhecido é um antigo servidor da saúde municipal que já imunizou milhares de pessoas principalmente crianças e adolescentes, e que pela experiência que tem é muito requisitado pelos munícipes por ter ‘a mão leve’.

Após receber a primeira dose da vacina, seu Aragão que estava acompanhado da família, proferiu uma pequena fala em que agradeceu tanto ao Governador Gladson Cameli quanto o Secretário de Saúde Estadual o Sr. Alysson Bestene Lins pelo empenho e determinação em trazerem tão rapidamente essa vacina para os acreanos em geral. Já a Coordenadora da Imunização Municipal Francinez Correia disse da emoção que ela estava tendo em vacinar seu Sebastião, porque ele foi o seu principal mentor e que aprendeu muito com ele, procurando se espelhar no trabalho que ele realizou e ainda vem realizando pra executar o seu, emocionada, Francinez disse que as pessoas dizem que ela é a filha dele por ser tão rígida em certos aspectos.

A Prefeita Maria Lucinéia que teve suas filhas vacinadas pelo ‘Seu Aragão’ disse que a alegria era tanta em ver a tão sonhada vacinação começando e sendo aplicado no seu Sebastião, que faltavam palavras para se expressar. Mesmo assim disse que “Nada mais do que justo que as pessoas que estão na linha de frente dessa batalha sejam as primeiras a ser vacinadas”. A Prefeita Maria Lucinéia passou por maus momentos com essa doença, principalmente por ter atingido fortemente seu marido, o Deputado Jesus Sérgio que inclusive encontra-se em tratamento convalescendo do coronavírus. Pediu um minuto de silêncio pelas perdas irreparáveis que outras famílias tiveram e leu o Salmo 23.

A Professora Janaína Furtado Coordenadora do Núcleo de Educação Estadual também compareceu ao ato de vacinação.

O 2º a ser vacinado pela Secretaria Municipal de Saúde seguindo as regras determinadas pelo Ministério da Saúde que preconiza os aldeados foi o Indígena e Pajé, Sr. Francisco Perez Vieira de 70 anos de idade residente na aldeia do Caucho. Seu Francisco também Proferiu uma pequena fala em que primeiramente agradeceu a Deus, aos profissionais de saúde que tanto estão fazendo contra essa pandemia e também a mãe natureza.

O Secretário de Saúde Aderlândio França disse que esse é um momento muito especial que nos trás não só alegria, mas também esperança, esperança essa que seu Sebastião levou inúmeras vezes por onde passou porque livrou muitas pessoas da morte ministrando vacinas município adentro. Aderlândio França ainda ratificou a fala do Seu Sebastião no tocante ao empenho do Governador Gladson Cameli que não mediu esforços para fazer com que a população tarauacaense fosse agraciada com essa vacina. Aderlândio agradeceu também o que ele definiu como ‘Guerreiros da saúde’, porque enquanto estávamos dentro de casa em quarentena, os profissionais da saúde estavam dando a vida na batalha contra a pandemia, e que agora espera que os índices ruins baixem o mais rápido possível em todo o mundo e em todos os sentidos.

No Município de Tarauacá foram confirmados até o dia 18 de Janeiro de 2021, 5.658 casos de covid-19 e 17 óbitos, dentre os casos confirmados em relação aos óbitos pode-se observar que 88,23% ocorreram em pessoas acima de 60 anos, outro grupo com grande representatividade de óbitos foram de pessoas com comorbidades representando 100% dos casos.