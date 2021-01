Na Acisa, Gladson Cameli lança Programa de Refinanciamento Fiscal

Diante de um público formado em sua maioria por empresários, o governador Gladson Cameli lançou na manhã desta quinta-feira, 21, no auditório da Associação Comercial do Acre (Acisa), em Rio Branco, o novo Programa de Refinanciamento Fiscal (Refis 2021), criado para incentivar as empresas e aquecer a economia local. Nele, pessoas jurídicas terão 100% de descontos de juros e multas de dívidas junto ao fisco estadual. Microempresários, produtores rurais e pessoas físicas também poderão negociar os débitos, com benefícios que giram em torno de 84% de perdão da dívida.

Também participaram do evento o vice-governador Major Rocha, o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti; o presidente da Acisa, Marcelo Moura; presidentes de associações e representantes de sindicatos.

Segundo o titular da Secretaria de Fazenda (Sefaz), Rômulo Gandidier, a estimativa é de que o Estado arrecade cerca de R$ 200 milhões durante o período em que vai vigorar o prazo para negociação e o mesmo valor posteriormente.

De 25 de janeiro a 26 de março, em todos os postos da Sefaz no estado, será possível negociar os débitos e alcançar os benefícios que o programa oferece, explicou o secretário. “As empresas precisam crescer e o estado gerar riquezas. Quero parabenizar o senhor, governador, pela sua coragem. Nossa equipe vai a todos os municípios apresentar o programa, começando por Cruzeiro do Sul, na próxima terça-feira”, anunciou.

Major Rocha lembrou que o Estado vem atendendo as demandas da classe empresarial desde o início da gestão e ratificou o bom relacionamento entre todos os setores. “Este é só o primeiro passo que nós damos. Aos poucos as pautas colocadas pela classe empresarial estão sendo atendidas”, lembrou.

Responsável por avaliar a legalidade jurídica do plano, o procurador João Paulo Setti enfatizou que a gestão de Gladson Cameli vem ouvindo todos os setores. “O governo escutou o empresariado porque estamos perdoando, esse é o termo correto, cem por cento de multas e juros. Isso é uma lição sua, senhor governador, gerando um ambiente promissor”, destacou.

Ao encerrar o evento, o governador fez uma espécie de prestação de contas dos atos de sua gestão nos últimos dias, com destaque para a questão da distribuição das vacinas. Mas, ao se dirigir especificamente aos empresários, pediu: “Quero que vocês gerem dez, vinte, mil empregos. Vamos dar as mãos. Vamos juntos virar essa página”, conclamou.