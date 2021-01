Eirunepé compra cilindros de oxigênio do Acre para pacientes com Covid-19

Do

O prefeito Raylan Barroso, comprou 88 cilindros de oxigênio do estado do Acre para atender à população no hospital de Eirunepé.

A exemplo de outros prefeitos do interior do Amazonas, o gestor está buscando soluções para amenizar a escassez do produto no Estado.

O gestor municipal falou sobre a chegada dos cilindros de oxigênio no município. “Acabamos de desembarcar em nosso município mais 88 cilindros de oxigênio comprados pela Prefeitura Municipal de Eirunepé na cidade de Rio Branco, os mesmos foram levados para Feijo embarcados em uma canoa, e graças a Deus já está em solo eirunepeense. Devido à crise de oxigênio no estado, e que centenas de pessoas já faleceram por falta do mesmo, procurei comprar em outros estados e Deus nos abençoou mais uma vez”, finalizou o prefeito *Raylan Barroso.”