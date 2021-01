Os deputados da base de sustentação do governo na Assembleia Legislativa precisam se ver na fotografia.

Isto quer dizer que nas solenidades e eventos organizados pelo Palácio Rio Branco, principalmente em seus redutos eleitorais, no interior e mesmo na capital, os parlamentares devem ser convidados e prestigiados.

Houve um princípio de insatisfação em decorrência da chegada da vacina, porém, a situação foi explicada. A Força Aérea responsável pelo transporte da vacina, por medida de segurança, não informou ao governo do Acre a hora exata da chegada, comprometendo a agenda oficial.

Por determinação do governador Gladson Cameli, a assessoria do Palácio tratou de conter a revolta de alguns deputados convidando-os para a agenda em Cruzeiro do Sul.

O problema serviu para corrigir um erro que já vinha acontecendo. Ninguém quer ficar de fora dos palanques oficiais, especialmente porque ano que vem tem eleição. A reeleição é muito mais difícil. Estar ao lado de um governador bem avaliado ajuda. E muito!

“Quando penso no que já vivi me parece que fui deixando meus corpos pelo caminho”. (Clarice Lispector)

. A descida do topo do mundo de Donald Trump, ex-presidente dos EUA, é a maior prova de que o poder e a fama sem efêmeros, passageiros.

. Á a vez do Joe Baden, o Democrata!

. O mundo viu, o mundo assistiu!

. “De um jeito ou de outro eu voltarei”.

. Disse Donald Trump ao deixar a Casa Branca; pode ser que quando ele for à Casa Eterna (como dizia Salomão), sua velha carcaça branca seja velada por lá.

. Nunca distorça a realidade, um dia ela se voltará contra você; é como o lixo jogado nos córregos, esgotos e até no mar.

. Antigamente se dizia que, “a mentira tem pernas curtas”.

. Em tempos de internet as pernas cresceram, na verdade criou asas: às fake news.

. Toda a campanha contra a imprensa e o jornalismo estabelecido tem um objetivo:

. Fazer com que as pessoas se encharquem de fake news e acreditem que o mundo não é contingente; que só é o que poderia ser, não é verdade.

. Pode ser muito mais do que é.

. Por exemplo:

. “Isto é assim, porque Deus quis que fosse assim, e só pode ser assim mesmo”!

. Pois é, então, Deus disse mesmo? Porque a realidade é outra!

. Vai começar a partir de agora a via crucis dos ex-prefeitos em direção ao TCE, MPE, MPF, Justiça Estadual e Federal.

. Por mais “honestos” que tenham sido ou fizeram crer que eram.

. Via crucis, substantivo feminino, significa grave provação, conjunto de terríveis experiências.

. Os 17 vereadores da base do prefeito Bocalom (PP) defendem a volta às aulas presenciais a partir de fevereiro como ele quer?

. Manifestem-se!

. Ao que parece, apenas um colocou a cabeça de fora!

. “Ser ou não ser, eis a questão”.

. Bom dia!