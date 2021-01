Técnicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estarão em Rio Branco entre os dias 25 e 26 de janeiro para inauguração do Escritório Social do Acre, equipamento público de gestão compartilhada entre os Poderes Judiciário e Executivo que integra o Programa Fazendo Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Ele atende à pessoa que deixa o sistema prisional, assim como seus familiares, para dar acesso à rede de serviços de apoio em áreas como qualificação profissional, moradia, documentação e saúde.

O Escritório Social tem a missão de acolher e encaminhar pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares para as políticas públicas já existentes, articulando uma política intersetorial e interinstitucional de inclusão que se correlaciona e demanda iniciativas de diferentes políticas públicas estaduais e municipais, além de sistemas e atores da sociedade civil.

O presidente do TJAC, desembargador Francisco Djalma, ressalta a honra que representa o momento de implantação de um projeto tão importante para a sociedade, em e especial, como uma das ações no final de sua gestão à frente da instituição.