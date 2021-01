Pela 1a vez no Acre, CRM faz solenidade virtual de entrega de carteira profissional de novos médicos

Entre os novos profissionais, 21 receberam inscrição provisória para atuar no estado em dezembro do ano passado e um recebeu no último dia 6 de janeiro. Fazem parte do grupo, médicos formados tanto na Universidade Federal do Acre (Ufac), como da União Educacional do Norte (Uninorte) e um da Universidade Federal de Roraima (UFRR).

A solenidade foi realizada durante reunião da diretoria do CRM e estiveram presentes, além dos novos médicos, a presidente do Conselho, Dra. Leuda Dávalos; o vice-presidente, Dr. Alan Areal; a conselheira federal e secretária-geral do CFM, Dra. Dilza Ambros; e os diretores Dr. Ricardo Mantilla, Dr. Virgilio Prado e Dr. Marcus Vinícius.

O documento dos novos profissionais deve ser entregue de forma individualizada na sede do CRM ao longo da semana. A maioria dos médicos informou que pretende permanecer no estado do Acre.

Durante a solenidade, a presidente do CRM ressaltou a importância desses novos médicos, especialmente, no cenário atual de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e deu as boas vindas aos colegas.

“Nós costumamos fazer um momento, uma solenidade no CRM, mas devido à pandemia, não pudemos nos encontrar pessoalmente. No entanto, fizemos questão de manter esse encontro, mesmo que virtual, para dizer que estamos felizes, que vocês são bem-vindos e que chegam em um momento muito importante. Também para que possam conhecer quem está no CRM, quem os representa e o que fazemos. Nossa profissão sempre foi essencial, mas neste momento pandêmico nossa população necessita ainda mais de nós e tenho certeza de que vocês entram para somar com todos os médicos e com nossa sociedade”, afirmou a presidente.

Em seguida, a conselheira federal e secretária-geral do CFM, Dra. Dilza Ambros, falou sobre a importância de os médicos atuarem com responsabilidade, prezarem pelo zelo da profissão e valorizarem a relação médico-paciente, além de seguirem o que determina o Código de Ética Médica no exercício da profissão. Por fim, a conselheira deu boas-vindas aos novos profissionais e se colocou à disposição para auxiliá-los em caso de dúvidas.

“Nós temos o nosso Código de Ética e, como sempre falo, o bom médico, se respeitar o que está escrito no Código, nunca vai ter problema, porque vai fazer o que é permitido realmente. Então, é muito importante ter atenção com relação à prescrição, aos receituários, como se comportar com o paciente, o acompanhamento. Vocês estão chegando em um período extremamente difícil, que é o período dessa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, é um momento bom porque vão ter condição de mostrar todo aprendizado de vocês e condições de ajudar realmente a humanidade. Precisamos realmente fazer com que cada vez mais a medicina seja valorizada. Trabalhem com essa linha da humanização, do respeito ao paciente, à profissão, respeito aos colegas e, com certeza, seremos sempre bem respeitados. Estarei sempre à disposição para o que precisarem”, afirmou Dra. Dilza.

Já o primeiro-secretário do CRM, Dr. Virgilio Prado, comentou sobre os motivos da obrigatoriedade do pagamento da anuidade e explicou as atividades do Conselho. Ele falou ainda da importância dos médicos manterem seus cadastros sempre atualizados no conselho.

“Os CRMs foram criados em 1957 com autonomia administrativa e financeira. Com a anuidade, o conselho se mantém, faz todas as atividades essenciais como a cartorial, a fiscalização e também a parte judicante. Além dos cursos da educação médica, que ficaram muito prejudicados não ano passado, por conta da pandemia, e as reuniões e discussões com os políticos sobre os interesses da classe médica. Por fim, quero parabenizá-los e desejar as boas-vindas, o mundo precisa de vocês, não só o estado do Acre e o Brasil. Ser médico em qualquer local é de extrema relevância e espero que vocês possam desempenhar esse trabalho ao longo de décadas e décadas sempre pensando no melhor para o paciente. Quero desejar boa sorte a todos e uma ótima carreira médica”, destacou o conselheiro.

O médico, Murilo Moreira foi um dos que recebeu a carteira: “Quero agradecer pelas boas-vindas e pela dedicação que vocês estão tendo com a gente. Fui super bem recepcionado no CRM, então a gente sabe que está bem amparado. Já tive a oportunidade de conhecer alguns dos conselheiros e, se Deus quiser num futuro breve, vamos nos encontrar no ambiente de trabalho.”