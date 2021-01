O líder do governador Gladson Cameli na Assembleia Legislativa, deputado Gerlen Diniz, é a favor de que os secretários sejam candidatos a deputado estadual ou federal em 2022. Com uma condição: que seja pelo PROGRESSISTAS, o PP.

“Se o governo é do PP é justo que um secretário seja candidato pelo nosso partido”, disse.

Na avaliação de Diniz, o PROGRESSISTA vai precisar de legenda, razão pela qual os secretários que quiserem disputar uma vaga devem ter toda a liberdade.

Atualmente a bancada do PP é formada por Gerlen, Nicolau Júnior, José Bestene e Marcos Cavalcante.

Gerlen ainda não definiu se será candidato a deputado federal ou a reeleição. Para ele, é necessário avaliar com muito critério os cenários que vão se apresentar até a data das convenções de 2022.

“O indivíduo, na sua angústia de não ser culpado, mas de passar por sê-lo, torna-se culpado. (Soren Kierkegaard)

. A coronavac se espalhando pelo Brasil; chega ao Acre com direito a faixas, palmas e foguetórios.

. Vacina da China para o vírus chinês; nada mais justo!

. “Vão ter que me engolir”, Mário Jorge Lobo Zagallo.

. Tem mais:

. A China é quem detém os insumos para a fabricação de novas vacinas, e agora José?

. Vai prá China, não enche!

. Pelo visto, o PT fará renovação em seus diretórios também, no tempo e na hora certa; é natural!

. O governador Gladson Cameli (PP) nadando de braçada nas redes sociais, especialmente apoiado por adolescentes e jovens.

. É o seu tempo!

. Em conversa com o 1º secretário da Mesa Diretora da Aleac, deputado Luís Gonzaga (PSDB), ele contou que servidores que participam da gestão fizeram um treinamento de Planejamento Estratégico.

. “Foi muito proveitoso, todos estão otimistas, animados, esperançosos”, disse.

. Na verdade, a Casa do Povo estava tomada por uma lassidão, uma fadiga, manimolência, fleuma, pachorra!

. A esperança saiu da “Caixa de Pandora”.

. O Ribamar vai muito bem, obrigado!

. A PGE tem sido fundamental na nova performance que o governador Gladson Cameli pretende dar a sua gestão a partir de agora.

. Bem lembrado, o diretor-geral de Polícia, Josemar Pontes, vem realizando um excelente trabalho na valorização da instituição.

. O vice-governador Major Rocha está que nem curió de muda, não dá um pio.

. Tem um, porém: não canta, mas trabalha.

. Até o dia 15 de fevereiro o governador Gladson Cameli se senta com Márcio Bittar e Flaviano Melo para decidirem a participação do MDB no governo e o apoio à reeleição em 2022.

. O futuro presidente dos EUA, Joe Biden, proibiu a entrada de brasileiros em solo americano.

. Como diz o ex-presidente Lula:

. Americano gosta de americano!

. (Semana Clarice Lispector na COLUNA começa amanhã)

. Bom dia, G.H.!