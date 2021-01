Ifac divulga vagas remanescentes para cursos técnicos e superiores em Rio Branco e Tarauacá

Já estão disponíveis os editais com as vagas remanescentes para os cursos técnicos subsequentes e superiores do Processo Seletivo 2020/2 do Instituto Federal do Acre (Ifac). Ao todo, estão sendo ofertadas 354 vagas para os municípios de Rio Branco e Tarauacá.

Os candidatos convocados para os cursos do campus Rio Branco devem manifestar interesse para as vagas remanescentes até o dia 20 de janeiro. Ao todo estão sendo ofertadas 124 vagas para os técnicos subsequentes em Serviços Jurídicos, Segurança do Trabalho e Recursos Humanos, como também 86 vagas para os superiores em Ciências Biológicas, Processos Escolares e Logística.

Os interessados nas vagas remanescentes devem encaminhar e-mail [email protected], tendo como assunto: PS 2020.2 – CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NAS VAGAS REMANESCENTES, no caso dos classificados para os cursos técnicos subsequentes. Já os convocados para os cursos superiores, o assunto do e-mail deve estar identificado como: PS 2020.2 – CURSO DE GRADUAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NAS VAGAS REMANESCENTES.

No corpo do e-mail, os candidatos devem informar: nome completo, CPF, curso pretendido e telefone para contato. O resultado com os candidatos classificados para matrícula será divulgado no dia 21 de janeiro.

Em relação aos cursos técnicos subsequentes dos campi Avançado Baixada do Sol e Tarauacá, os candidatos convocados e interessados nas vagas remanescentes devem apresentar documentação até o dia 20 de janeiro para efetivação da matrícula.

Conforme o edital, os interessados deverão apresentar cópias e originais da carteira de identidade (RG) ou identidade militar expedida pelas Forças Armadas, CPF, comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço), Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Curso Técnico de Nível Médio.

Os candidatos aprovados para as vagas de ações afirmativas deverão ainda entregar documentação comprobatória.

A documentação para matrícula deverá ser entregue no setor de Registro Escolar, conforme horário indicado abaixo: