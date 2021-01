Friagem interrompe chuvas no Acre até quinta-feira (21)  

Onda de frio polar com essa intensidade ainda não havia sido registrada no Acre no mês de janeiro, segundo o portal O Tempo Aqui. As temperturas estão baixas em todo o Acre nesta terça-feira (19)

Devido à penetração de ar polar, o tempo fica bom, sem chuvas significativas, no Acre, entre esta terça-feira e a próxima quinta-feira (21). As chuvas, se ocorrerem, serão rápidas e pontuais. Apenas na região do Vale do Juruá é que poderá chover um pouco mais, mas, mesmo assim, de forma passageira.

No centro do Estado a temperatura será amena, com muitas nuvens. Ocorrem chuvas fortes logo nas primeiras horas, podendo causar transtornos à população, principalmente na região de Cruzeiro do Sul. A temperatura máxima fica abaixo de 24ºC, na maior parte da região.