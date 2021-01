Avião da FAB chega a Rio Branco com primeiro lote de vacinas contra a Covid-19

O primeiro lote da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan para o combate à Covid-19, já está em solo acreano. O avião da Força Aérea Brasileira carregado com mais de 41 mil unidades do imunizante, chegou a Rio Branco às 6h30 desta terça-feira, 19, e em seguida as vacinas foram encaminhadas para uma unidade de conservação, com escolta da Polícia Militar do Acre (PMAC), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF).

É nesse local que as doses serão catalogadas, contabilizadas e separadas para serem distribuídas e enviadas aos municípios do interior, com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). A previsão é de que as doses cheguem a todas as cidades em 24 horas, para que se possa iniciar o processo de vacinação entre os grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que são os trabalhadores da saúde, indígenas e idosos acima de 60 anos que vivem em casas de abrigo.

Em Rio Branco, após as 8h, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), em um ato simbólico no Pronto-Socorro, vacinou três acreanos com a primeira dose, uma enfermeira, um indígena e uma auxiliar de enfermagem, todos na faixa etária de 60 anos.

Participaram do comboio de recepção à chegada da vacina o governador Gladson Cameli, juntamente com a primeira-dama, Ana Paula Cameli; o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon; o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene; e o secretário de Estado de Segurança, Paulo Cézar dos Santos, entre outras autoridades.

“É um dia de vitória, dia histórico que nos traz felicidade e esperança. Finalmente temos a vacina e chegou às nossas mãos na manhã desta terça. Era pra ter chegado ontem, mas devido ao mau tempo o avião não pôde decolar. Estamos agradecidos, pois deu tudo certo e já vamos começar a vacinar hoje. Viva o Brasil, viva o Acre, viva a esperança e obrigado, meu Deus”, disse o governador, durante o ato de recebimento das vacinas.