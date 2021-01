Aos olhares de Gladson Cameli, Idoso de 85 anos foi o primeiro a ser vacinado no Acre

O idoso José Marcelino de Oliveira, de 85 anos, foi a primeira pessoa a receber a imunização da CoronaVac no Acre, vacina que será utilizada no combate aos efeitos da Covid-19. Ele reside no Lar Vicentino Raimunda Odília , em Rio Branco, abrigo para idosos localizado na Avenida Nações Unidas.

Além dele, outras três pessoas também receberam as primeiras doses da vacina. Foram elas: a enfermeira Maria José Monteiro, 66 anos, a enfermeira indígena Elza Severino da Silva Manchineri e a técnica em enfermagem Raimunda Gomes do Nascimento, 69 anos.

A cerimônia onde ocorreu a aplicação das primeiras vacinas se deu no auditório do Pronto-Socorro de Rio Branco, na manhã desta terça-feira, 19, pouco depois de o lote com os imunizantes desembarcarem na capital acreana. Pouco antes de os profissionais de saúde iniciarem a vacinação, foi necessário resolver um problema no refrigerador dos imunizantes.

O enfermeiro James Nascimento Mendonça, filho da técnica em enfermagem Raimunda Gomes do Nascimento foi quem aplicou a dose da vacina na própria mãe. Ambos atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus.