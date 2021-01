Rio Branco tem 3 mil doses da Coronavac e começa vacinação em UBS da Sobral

Os servidores da Unidade Básica de Saúde Maria Barroso, na Baixada da Sobral; da UPA 2o Distrito e Pronto Socorro serão os primeiros a receber a vacina contra a Covid-19 em Rio Branco. Em seguida, os idosos do Lar dos Vicentinos e outros começam a ser vacinados na capital do Acre.

As doses distribuídas são proporcionais à população de cada estado e autorizadas para os grupos que compõem a Fase I do Plano Nacional de Imunização. Nesta primeira leva, o Acre recebe 41 mil doses da vacina para atender o público prioritário do Acre.

No entanto, os números variam conforme a fonte. Para Rio Branco são pouco mais de 3.000 doses neste primeiro lote. A Secretaria Municipal de Saúde diz que tem tudo pronto para fazer a vacinação.