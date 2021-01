Policiais encontram arma e balança de precisão em residência de monitorado

Durante atendimento de denúncia anônima realizada via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) no último domingo, 17, policiais penais e militares encontraram uma escopeta artesanal, dois cartuchos calibre 16 e uma balança de precisão, na residência de um preso monitorado por tornozeleira eletrônica.

O denunciante informou que o monitorado teria em sua posse dois fuzis e uma pistola. Diante da informação, com apoio de uma guarnição da Polícia Militar, policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) se deslocaram até o endereço do monitorado.

De acordo com os policiais, ao chegar na residência do apenado, com a devida autorização, realizaram uma revista no interior da casa. Durante as buscas, os profissionais encontraram uma escopeta de fabricação artesanal, dois cartuchos calibre 16 e uma balança de precisão, dentro de uma sacola, camuflados em um pé de bananeira na propriedade do monitorado.

O apenado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para ser apresentado à autoridade judiciaria competente para as providências cabíveis.

Ascom/Iapen