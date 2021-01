A Prefeitura de Manoel Urbano torna pública a abertura de um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo o provimento de nove vagas e a formação de cadastro reserva de profissionais de nível médio/técnico e superior, para exercerem suas funções juntamente as Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

Das vagas ofertadas, os cargos e suas respectivas secretarias são:

Secretaria de Saúde : Enfermeiro (3); Odontólogo (1); Agente Comunitário de Saúde (3); Técnico de Enfermagem (1).

: Enfermeiro (3); Odontólogo (1); Agente Comunitário de Saúde (3); Técnico de Enfermagem (1). Secretaria de Educação : Professor Zona Urbana e Rural – Primeiro ao quinto ano; Professor de Língua Portuguesa – sexto ao nono ano; Professor de História; Professor de Geografia; Professor de Ciências da Natureza; Professor de Língua Inglesa; Professor de Arte; Professor de Educação Física.

: Professor Zona Urbana e Rural – Primeiro ao quinto ano; Professor de Língua Portuguesa – sexto ao nono ano; Professor de História; Professor de Geografia; Professor de Ciências da Natureza; Professor de Língua Inglesa; Professor de Arte; Professor de Educação Física. Secretaria de Assistência Social: Assistente Social (1).

Os cargos e vagas descritos, para a Secretaria de Saúde, serão distribuídos nas seguintes localidades: UBS Zona Urbana (PSF I); UBS Zona Urbana (PSF II); UBS Zona Rural BR (PSF III); UBS Zona Ribeirinha (PSF IV).

Os profissionais admitidos contarão com salários mensais que podem variar de R$ 1.155,00 a R$ 5.870,33, para desempenharem atividades em carga horária semanal de 25 a 40 horas.

Para participar

As inscrições serão realizadas das 8h às 12h e das 14h às 17h, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2021, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua Valério Caldas de Magalhães, nº 296, centro. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher e entregar o formulário de inscrição, juntamente com a cópia dos seguintes documentos pessoais, dentro de envelope lacrado:

Carteira de identidade;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de endereço atualizado;

Currículo devidamente acompanhado das comprovações;

Carteira profissional para os cargos com inscrição nos conselhos de classe a que pertença e com o comprovante de regularidade profissional do conselho de classe;

Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego ou função pública incompatível com o cargo pretendido.

Seleção

O processo de seleção dos candidatos constará em duas etapas, sendo a primeira, análise curricular para todos os cargos do edital; e a segunda etapa será composta por entrevista, cuja avaliação consistirá no perfil profissional voltado as ações a serem desenvolvidas na área de atuação do candidato.

De acordo com o documento, o edital entrará em vigor na data de sua publicação.

PCI

Saiba mais