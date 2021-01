Epitaciolãndia quer cafeicultura clonal praticada em Acrelândia     

Autoridades de Epitaciolândia visitaram no fim de semana passado o município de Acrelândia para conhecerem de perto o cultivo de café clonal.

O café clonal é resultado do cruzamento de plantas de café Canéfora dos grupos Robusta e Conilon e visa a desenvolver a cultura nos diferentes estados da região. No Acre, as cultivares foram testadas e avaliadas por meio de cinco Unidades Demonstrativas implantadas em Acrelândia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Visando aprimorar e criar alternativas para Epitaciolândia, Sérgio Lopes disse que a visita foi muito produtiva e despertou a intenção de buscar a implantação do cultivo do café como uma alternativa de renda para pequenos produtores já que o desmatamento já não é mais permitido. Essa prática será uma forma de recuperar áreas degradadas e dar um novo rumo na Agricultura Familiar do município.

“Fomos conhecer de perto essa prática e saímos muito satisfeitos com o que vimos, queremos trazer novas culturas para nosso município e o plantio do café clonal é uma delas, precisamos criar oportunidades para nossos pequenos produtores, para que eles possam melhorar sua renda familiar”, disse Lopes.