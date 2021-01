O Falcão e o Soldado Invernal | Brinquedo vaza spoiler da série do Disney+; saiba mais

Estamos na época em que vazamentos de brinquedos muitas vezes confirmam coisas que nem mesmo os informantes mais próximos dos bastidores das gravações de grandes produções não conseguem cravar com exatidão. E isso aconteceu nesta semana, com O Falcão e o Soldado Invernal, série que estreia em março no Disney+, que acabou de lançar WandaVision, o pontapé inicial da Fase 4 e primeira atração exclusiva do serviço de streaming diretamente conectada com o Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês).

Atenção, o texto a seguir contém spoilers sobre Vingadores: Ultimato e possíveis revelações sobre O Falcão e o Soldado Invernal.

Bem, antes de mais nada, vale destacar que, mesmo com o velho Steve Rogers“passando o bastão” do Capitão América para Sam Wilson no final de Vingadores: Ultimato, nem todo mundo vai considerar o Falcão como o sucessor do Sentinela da Liberdade — principalmente o governo dos Estados Unidos. E, assim como aconteceu nos quadrinhos, ele precisará provar que é o mais indicado para o posto.

Aliás, isso deve ser um dos principais pontos da trama, já que os governantes ianques têm suas próprias preferências, na forma do Agente Americano, e o próprio Soldado Invernal pode ser o novo Capitão América — algo que também já aconteceu nas revistas. Então, essa questão é um dos bem guardados mistérios da série do Disney+. Ou era, já que um brinquedo da Titan Heroes Series, da Hasbro, pode ter estragado a surpresa.

A conta do site brasileiro Marvel News no Twitter veiculou uma imagem que mostra a caixa do boneco de Sam Wilson vestido com o exato traje que ele usou nos quadrinhos quando assumiu o posto de Capitão América, em 2014.

Tudo bem que esse brinquedo pode usar uma referência de Sam Wilson em um estado temporário como Capitão América antes da seleção definitiva de quem será o novo Sentinela da Liberdade na série. Mas, dado que a réplica traz o traje final que Wilson usou nos quadrinhos, é bem provável que o item tenha mesmo adiantado essa revelação.

Imagem: Reprodução/Marvel Comics

Dirigido por Kari Skogland, O Falcão e o Soldado Invernal é estrelado por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly e Daniel Brühl. A série estreia em 19 de março no Disney+.

Fonte: CBR e Canaltech