“Nossos irmãos”, diz secretário do AM sobre acolhida de doentes da Covid-19 no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou, na sexta-feira (15/01), a transferência de três pacientes do município de Tabatinga para hospitais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre. Com Covid-19, os pacientes foram transferidos para o estado vizinho por meio do serviço de UTI Aérea da SES-AM.

O Governo do Amazonas decidiu pela remoção de pacientes, na capital e no interior, após dificuldade de abastecimento de oxigênio apresentado pela empresa White Martins, responsável pela oferta do serviço, devido ao aumento da demanda pelo produto nos últimos 15 dias, com o crescimento no número de internações na rede estadual.

Um dos pacientes, de 35 anos, foi hospitalizado em Rio Branco, capital do Acre. Os outros dois, um com 63 anos e outro com 65 anos, foram transferidos para um hospital do município de Cruzeiro do Sul.

O Governo do Amazonas realizou também na sexta-feira e neste sábado (16/01) a transferência de outros 32 pacientes que estavam internados em Manaus para hospitais do Maranhão e Piauí. Os pacientes foram transportados em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) ao longo do dia.

Os pacientes transferidos são selecionados atendendo a classificação de risco do protocolo de Manchester, adotado pelos médicos que atuam na Central Unificada de Regulação de Agendamento de Consultas e Exames (Cura), que estabelece as prioridades de atendimento de acordo com o quadro clínico de cada caso.

Dessa forma, o paciente que for transferido é avaliado antes de sair da unidade e reavaliado antes de embarcar na aeronave, devendo apresentar os sinais vitais (frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial) em estabilidade.

Do

AMPost