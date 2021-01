Governo do Estado executa operação tapa-buracos na Rodovia AC-40

O Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), está realizando a operação tapa-buracos na Rodovia AC-40, trecho da Via chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, Francisco Rafael Almeida, encarregado de realizar as medições e apontamentos sobre o material aplicado na via, “os trabalhos estão seguindo o cronograma previsto, e serão concluídos ainda esta semana”.

Segundo ele, já foram aplicados na via, somente essa semana, cerca de trinta toneladas de asfalto. Atualmente, o Deracre emprega nos trabalhos uma equipe de dez pessoas. A operação deve continuar no estado, seguindo um planejamento do Deracre para identificar os pontos críticos a receberem benfeitorias.