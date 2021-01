Governador visita local onde vacinas serão armazenadas e diz que Acre está pronto para vacinar

Ansioso pela chegada da vacina contra a Covid-19, cuja previsão é na próxima semana, o governador Gladson Cameli, que tem tomado todas as providências para possibilitar que a imunização alcance toda a população do estado, visitou no final da tarde desta sexta-feira, 15, as câmaras refrigeradas, onde parte do primeiro lote do imunizante deverá ser armazenado. O Acre conta com 25 câmaras refrigeradas para fazer o armazenamento de vacinas, segundo o Núcleo do Programa Nacional de Imunização (PNI) da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Desde o início do desenvolvimento das vacinas, o gestor tem se mostrado incansável na busca pelo imunizante e confiante no bom trabalho que vem sendo desenvolvido no estado. “Salvar vidas é a nossa prioridade. E por todo o trabalho que vem sendo feito, pelos recursos que temos e por toda logística, acredito que na próxima semana, diante do aval da Anvisa que se reunirá neste domingo, a gente já possa começar a imunizar as pessoas”, destaca Cameli.

Acompanhado do secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene e da secretária adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano, o governador inspecionou as câmaras refrigeradas. “Mais uma vez quero agradecer a equipe da Secretaria de Saúde do Estado, pois quando o governo federal provocou os estados, a equipe em sintonia respondeu prontamente e de forma rápida apresentou o nosso plano de logística para a vacinação contra Covid-19. O Acre está preparado para armazenar, distribuir e vacinar toda a população do estado”, declara o governador.

Somando-se às câmaras já existentes no Almoxarifado da Saúde, o governo também conta com uma câmara fria auxiliar e uma câmara fria central, a ser instalada nos próximos dias, capaz de conservar os medicamentos termolábeis na temperatura ideal em grande escala.

O secretário estadual de Saúde do Acre, Alysson Bestene, afirmou que o estado já vinha ampliando sua capacidade de armazenamento e que não haverá problemas em relação à logística de acomodação e distribuição do imunizante para os 22 municípios acreanos.

“Na gestão do governador Gladson Cameli triplicamos a nossa capacidade para armazenar vacinas de toda a rede e estamos ampliando ainda mais construindo uma câmara frigorífica com todas as condições de suportar e armazenar, consequentemente, toda essa vacina ao longo do ano”, diz Bestene.

Ao sair do local que comporta as câmaras, a visita se estendeu a outro almoxarifado da Saúde, onde seringas e agulhas estão armazenadas. “Além do atual estoque, que é de 900 mil unidades pertencentes ao Estado e municípios, o governo planeja adquirir mais 1,2 milhão de seringas. O Ministério da Saúde deve colocar ainda, durante a vacinação no Acre, cerca de 300 mil seringas que serão encaminhadas junto com as vacinas. Portanto, estamos bem servidos para que durante o ano a gente tenha a capacidade de vacinar a população”, reforça o secretário de Saúde.