Em Capixaba, Polícia Militar recupera dois veículos com restrição de roubo e furto

Durante o serviço operacional desta quinta-feira, 14 de janeiro, policiais militares do município de Capixaba recuperaram dois veículos roubados, em locais distintos da cidade.

A ação é resultado do trabalho desempenhado pelos militares do pelotão de Capixaba, comandados pelo 1º Tenente PM Vasconcelos, que tem atuado diuturnamente na prevenção de crimes nessa região de fronteira, com a intensificação dos patrulhamentos e operações nas rodovias e estradas, que podem ser utilizados como rotas por criminosos.