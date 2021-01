Safra de grãos será maior em 2021 no Acre, mostra IBGE     

Na nova estimativa para a safra de grãos de 2020, realizada em dezembro e publicada no dia 13/1/2021, o IBGE prevê que a produção do Acre de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar 97.124 toneladas, 8% superior à obtida em 2019 (89.948 toneladas).

A nova estimativa (12ª) foi fortemente influenciada pelo crescimento na produção de milho (163,3%) e da soja (636,2%).

Informações sobre a produção rural acreana podem ser encontradas no observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.