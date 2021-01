Major Jokebed é a nova comandante do 1° Batalhão de Policia Militar

Em solenidade realizada na manhã desde sexta-feira, 15, o comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo Cesar Gomes, designou a major Jokebed como comandante e major Luck como subcomandante do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM). A solenidade ocorreu na sede da unidade militar, na Baixada do Sol.

O agora, ex-comandante do 1° BPM, coronel Giovane Galvão aproveitou a oportunidade para apresentar os dados operacionais e ainda homenagear os policiais que se destacaram operacionalmente em 2020. Também homenageou dois ex-policiais militares do 1° BPM, que ingressaram recentemente na Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Nova comandante do 1° BPM

Natural de Rio Branco, a Major Jokebed Lima Malveira ingressou na PMAC no ano de 2005. É bacharel em Ciências Sociais-Antropologia e pós-graduada em Direito Público. Atualmente era subcomandante do 1° BPM.